Topul popoarelor stresate din Europa Poate sa para greu de crezut, dar exista și un top al celor mai stresate popoare din Europa, iar pe primul loc se afla grecii, o nație la care chiar ca nu v-ați fi așteptat sa ocupe prima poziție. Grecii sunt primii intr-un top special al tarilor stresate, adica avand cea mai mare rata de stres perceputa in Europa, urmați de turci-locul doi, portughezii – locul trei, dupa care vin maltezii, cipriotii, irlandezii si spaniolii. Clasamentul a fost realizat de o companie olandeza care vinde produse de wellness. Pe locul opt in top se afla italienii, inaintea francezilor si elvetienilor, potrivit Mediafax.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

