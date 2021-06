Stiri pe aceeasi tema

- Este campioana en-titre (titlul câștigat în 2019), dar nu este vazuta drept una dintre marile favorite de la ediția din acest an a Grand Slam-ului de la Wimbledon. Simona Halep nu face parte din TOP 5 atunci când vorbim despre posibila viitoarea campioana, cota sa pentru un triumf…

- Sorana Cirstea și Ana Bogdan au avut parte de salturi importante in clasamentul WTA dupa ce au bifat un parcurs foarte bun la Roland Garros. De asemenea, ajutata de jocul rezultatelor, Simona Halep iși pastreaza locul 3 mondial și dupa incheierea Grand Slam-ului parizian. Urcarile din ierarhia mondiala…

- Sorana Cirstea este in turul trei la Roland Garros. Sportiva a invins-o pe Martina Trevisan (97 WTA). Sorana Cirstea a avut nevoie de doua ore și 37 de minute pentru a o invinge pe Trevisan, scor 6-4, 3-6, 6-4. Sportiva se va duela pentru un loc in optimile Grand Slam-ului cu Daria Kasatkina (37 WTA).…

- Au mai ramas puține zile pâna la startul meciurilor de pe tablourile principale de la Roland Garros, iar sportivii implicați în cel de-al doilea Grand Slam al sezonului se afla în linie dreapta cu pregatirea. Dubla câștigatoare de Grand Slam, Garbine Muguruza a împartașit…

- Așa cum era de așteptat, Simona Halep nu va putea participa la Roland Garros din cauza accidentarii de la gamba din turneul de la Roma. Lista favoritelor a fost revizuita, iar toate drumurile duc catre o favorita clara: Iga Swiatek. De știut:Ultima sportiva care a reușit sa-și apere titlul…

- Simona Halep, cea mai buna tenismena din Romania, se menține pe locul 4 WTA chiar daca a fost eliminata in optimi la turneul de la Madrid. Bielorusa Arya Sabalenka (23 de ani) a caștigat turneul WTA de la Madrid și ar putea sa ii ia locul romanei. Halep are 6.520 de puncte, insa distanța fața de liderul…

- Simona Halep se afla la Madrid si va participa la unul dintre turneele sale favorite. Mutua Madrid Open are loc in perioada 29 aprilie – 8 mai, face parte din categoria „WTA 1000“ și se disputa pe zgura. Competiția este patronata de Ion Țiriac. Simona Halep (3 WTA) a inceput antrenamentele alaturi de…

- WTA a publicat un material in care amintește de jucatoarele de tenis favorite ale sezonului de zgura. Simona Halep este denumita de WTA regina „terre battue”. Halep se afla in varful ierarhiei intocmite pe baza celor mai bune rezultate de pe zgura din ultimele cinci sezoane. Romanca are un avantaj de…