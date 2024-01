Stiri pe aceeasi tema

- Arina Sabalenka (locul 2 WTA), favorita numarul 2, a reușit sa caștige sambata trofeul la Australian Open dupa o victorie in finala impotriva chinezoaicei Zheng Qinwen (locul 15 WTA), favorita numarul 12. Sabalenka, care deținea deja titlul, s-a impus intr-un mod impresionant in doar o ora și 16 minute,…

- Jannik Sinner (22 de ani, 4 ATP) l-a eliminat pe Novak Djokovic (36 de ani, 1 ATP) in semifinalele Australian Open, scor 6-1, 6-2, 6-7, 6-3. Italianul a ajuns astfel in premiera intr-o finala de Grand Slam. Pe langa succesul din tenis, Sinner are noroc și in dragoste. Jannik are o relație cu modelul…

- Surpriza mare la Australian Open 2024, primul mare turneu de Grand Slam din acest an: poloneza Iga Swiatek, locul 1 WTA și favorita pentru caștigarea turneului de la Melbourne, a fost eliminata inca din turul 3 de o sportiva de 19 ani. Cehoaica Linda Noskova (50 WTA, 19 ani) este cea care a batut-o…