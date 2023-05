Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in aprilie 2023 a scazut la 11,2%, releva datele transmise vineri de Institutului National de Statistica. Marfurile alimentare s-au scumpit cu 19,84%, cele nealimentare cu 5,83%, iar serviciile cu 10,64%. Zaharul, untul, cartofii, margarina, ouale, laptele și telemeaua de vaca…

- Rata anuala a inflatiei in luna martie 2023, comparativ cu luna martie 2022, a coborat la 14,5%, de la 15,5% in februarie, arata datele publicate joi, 13 aprilie, de Institutul National de Statistica.”Indicele preturilor de consum in luna martie 2023 comparativ cu luna februarie 2023 este…

- Rata anuala a inflatiei a fost de 15,5% in luna februarie 2023, in creștere fața de luna trecuta, cand a fost de 15,1%, arata datele publicate luni, 13 martie, de Institutul National de Statistica (INS). Rata inflației este aproape dubla fața de aceeași perioada a anului trecut. In februarie 2022, era…

- Inflația este de neoprit și in luna februarie, cand a fost inregistrata o creștere de 15,5%. Alimentele au inregistrat cea mai ridicat nivel al inflației: 22%. Rata anuala a inflatiei in luna februarie 2023 comparativ cu luna februarie 2022 este 15,5%, dupa ce prețurile marfurilor alimentare a urcat…

- Companiile majore care fabrica produse alimentare ieftine, deci mai accesibile unei palete mai largi de clienti, renunta la diferite marfuri, pentru a combate costurile care cresc rapid și scaderea cererii consumatorilor, au spus directorii in aceasta saptamana. Directorii Nestle si Unilever au declarat…

- Un studiu recent arata faptul ca valul de scumpiri continua sa ii afecteze pe romani. Deși inflația a scazut cu 1%, ceea ce inseamna prețuri mai mici, margarina și zaharul sunt in topul alimentelor care au inregistrat cele mai mari creșteri de preț.

- - Cresterea preturilor de consum s-a temperat usor in luna ianuarie, fata de ultimele luni din 2022, rata anuala a inflatiei coborand la 15,1%, comparativ cu 16,4% in decembrie 2022 si 16,8% in noiembrie, arata datele INS publicate marti, citate de ZF. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 este 15,1%, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). Preturile de consum in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 au crescut cu 0,3%. Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie…