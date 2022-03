Luna martie a adus in Bacau expertiza internaționala de top in domeniul educației. Expertul educational finlandez Ari Pokka s-a aflat in Bacau la data de 23 martie pentru a lansa cartea „Top Class – Leadershipul si managementul educational finlandez”. Evenimentul a facut parte dintr-un turneu national organizat de Fundatia Didactica, turneu care include opt orase […] Articolul „Top Class” – Expertiza educationala finlandeza in Bacau apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .