„Tomata“ continuă şi în acest an CARAS-SEVERIN – S-a dat startul inscrierilor insa, date fiind conditiile actuale generate de criza COVID-19, cererile se trimit prim email, fax sau prin posta! Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale continua sa deruleze acest program, in baza HG 248 din 26 martie 2020, privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate“. Fiecare beneficiar va primi 3000 de euro pe an, respectiv 14.248,8 lei. Cererile de inscriere in program, insoțite de documentele justificative se pot depune prin fax (0255 214240), poșta (Reșița,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

