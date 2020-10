Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Tomac a anuntat ca PMP este al treilea partid ca numar de alesi locali si are, dupa PSD si PNL, cei mai multi primari si consilieri in toata Romania, in urma alegerilor locale din 27 septembrie. El a adaugat ca tinta PMP pentru alegerile parlamentare este un scor de peste 10%.

- Senatorul PDL Ion Ruset a declarat ieri pentru Radio Infinit ca nu va candida la presedintia PDL Gorj, deoarece „alegerile din teritoriu s-au facut rapid, pe baza de nepotism si prietenii”. Cu toate ca nu candideaza, Ruset doreste eliminarea actualei...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata, la Sibiu, ca PNL a ajuns ''o taraba politica'', unde ''se cumpara alesi locali, candidati la alegerile locale, parlamentari''. "Am vazut lista si de la consiliul municipal Sibiu si de la Consiliul…

- "Noi am spus ca ideal ar fi sa le amanam pana in primavara anului viitor. Din pacate, nu s-a acceptat acest lucru. Parlamentul a votat la indemnul Guvernului. Am spus ca e bine sa depasim sezonul rece, dar nu s-a dorit acest lucru. Alegerile se organizeaza. Cetatenii au invatat sa se protejeze.…

- Partidul Mișcarea Populara filiala Vrancea, sub conducerea fostului Prefect Sorin-Ionel-Florin Hornea, a reușit, impreuna cu Florin Adrian Micu, Alin Pascu și Toni Ene, sa formeze o echipa de succes. PMP a devenit a treia forța politica din județ. “Cetațenii județului Vrancea vor sa traiasca intr-un…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) informeaza ca, Inspectoratul de Integritate a emis acte de constatare in privința a patru actuali aleși locali și a unui fost primar, care au admis incalcarea regimului juridic al conflictelor de interese și cel al incompatibilitaților de funcție, dupa cum…

- Vicepremierul Raluca Turcan sustine ca ideea amanarii alegerilor locale a fost adusa in atentie de unii alesi locali PSD, care vor sa traga de timp pentru ca stiu ca nu vor castiga noi mandate. ”Tot acest discurs si subiect fals adus in opinia publica vine din partea unor alesi locali PSD care stiu…

- „E gata cu discutiile despre negocieri. Cei din PSD Dambovita sa faca ce vor. Eu am spus ce am avut de spus si o sa fac ce am de facut pe mai departe, respectiv sa consolidez Pro Romania. Nu ma sperie niciun vocalist de la PSD si nici nu vreau sa-i bag prea mult in […]