- Partidul Miscarea Populara este a treia forta politica dupa numarul de alesi locali, a anuntat, duminica, presedintele PMP, Eugen Tomac, scrie Agerpres. El a mai menționat ca formațiunea își propune ca ținta pentru parlamentare un scor de peste 10 procente.„Acum, când avem…

- Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, a declarat ca partidul din care face parte a fost pus intr-o situatie "extrem de dificila" de catre PNL inaintea alegerilor locale, motiv pentru care respinge ideea unei aliante cu liberalii dupa alegerile parlamentare, potrivit Agerpres. Precizarile…

- Eugen Tomac a afirmat ca Traian Basescu va fi candidatul PMP la Primaria Generala a Capitalei inca de marti, 2 august, precizand ca partidul vrea sa obtina un capital politic care sa permita partidului sa aiba propria voce politica. "Noi nu am vrut sa mergem cu un candidat propriu, dar vom…

- "Am avut discuții cu consilierii noștri, cu filialele noastre și absolut toate erau total dezamagite, ca sa folosesc un cuvant mai ușor, despre activitatea PMP-ului in consilii pana acum și atunci lucrul acesta a cantarit decisiv. Sunt unele compromisuri pe care le poți face in politica și unele…

- Traian Basescu s-a aratat gata sa intre in cursa pentru Primaria Capitalei, in urma excluderii partidului sau, PMP, de la negocierile dintre PNL, USR și PLUS.Fostul președinte al Romaniei a anunțat, sambata, ca i-a facut aceasta oferta președintelui PMP, Eugen Tomac.”In așteptarea unei soluții de alianța,…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, susține ca PMP nu a fost invitat sa faca parte din alianța de dreapta, asta pentru ca USR se opune. Tomac arata ca PMP ar dori sa-l susțina pe Nicușor Dan, insa intr-o alianța cu lista comuna de consilieri generali și candidați comuni la sectoare. Cum aceste condiții nu…

- Surse din PMP susțin ca partidul a fost exclus dintr-o ințelegere comuna, deși ar fi fost dispus sa accepte aproape toate propunerile. Nu e clar cine va fi candidatul PMP la Primaria Capitalei, dar Traian Basescu și-a exprimat recent disponibilitatea de a candida, spunand ca daca e in interesul partidului…

- Traian Basescu are capacitatea de a mobiliza un numar suficient de bucureșteni, pentru a câștiga Primaria Capitalei, pentru a treia oara în cariera sa, declara la RFI președintele PMP, Eugen Tomac. El precizeaza ca partidul ia în calcul o asemenea candidatura, daca partidele…