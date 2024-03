Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu, a declarat, joi, in fața jurnaliștilor ca in cazul unei candidaturi comune PSD-PNL la Primaria Capitalei, Gabriela Firea nu se afla pe lista coaliției. Vestea i-a picat ca un trasnet vicepreședintelui PSD, care a spus tot ceea ce avea pe sufletul intr-un interviu exclusiv,…

- La Dialogurile Puterii, jurnalistul Sorin Roșca Stanescu dezbate impreuna cu Manuela Dumitru ideea ca politicul este adesea caracterizat de manipulare, cu partidele concentrandu-se in principal pe acumularea de putere, mai degraba decat pe binele cetațenilor. In special in București, unde tensiunea…

- Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat, miercuri, calendarul alegerilor din anul electoral 2024. Astfel, alegerile europarlamentare și locale vor avea loc pe 9 iunie, cele doua scrutinuri prezidențiale se vor desfașura in septembrie, iar parlamentarele in decembrie.

- Strada I.C. Bratianu a fost complet modernizata cu bani europeni prin proiectul „Orașul Comoara”, in urma cu cațiva ani. Astazi insa, clujenii se revolta din cauza lucrarilor facute de mantuiala și a intervențiilor lipsite de profesionalism facute de muncitorii Primariei. Oamenii ajung sa se impiedice…

- Premierul Marcel Ciolacu lanseaza un atac dur la adresa Partidului Național Liberal, prin criticile aduse administrațiilor locale unde sunt implicați și liberalii, inclusiv Primaria Capitalei, in condițiile in care lucrurile nu merg in direcția „corecta”. „Este evident ca realizarile domnului primar…

- Federația Salariaților din Administrația Publica Centrala și Locala - Columna, a calculat plusurile salariilor demnitarilor și le-a comparat cu plusurile funcționarilor, dupa care a decis declanșarea procedurilor pentru declararea grevei in sectorul administrației publice locale, relateaza Digi Economic.