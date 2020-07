Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane l-a ales in ședința de lucru din 21 iulie pe noul Arhiepiscop al Sucevei și Radauților. Noul arhiepiscop este Preasfintitul Parinte Calinic Botosaneanul, actualul Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iasilor. Pentru acelasi post a candidat si Preasfintitul Parinte…

- Pentru acelasi post a candidat si Preasfintitul Parinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor. PS Calinic Botoșaneanul s-a nascut in Iași, in data de 18 noiembrie 1957. In luna martie a anului 1980 s-a inchinoviat la Manastirea Putna, iar in anul 1984…

- Pentru acelasi post a candidat si Preasfintitul Parinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor PS Calinic Botosaneanul s-a nascut in Iasi, in data de 18 noiembrie 1957. In luna martie a anului 1980 s-a inchinoviat la Manastirea Putna, iar in anul 1984 a fost tuns…

- Preasfintitul Calinic Botosaneanul, actualul episcop vicar al Arhiepiscopiei Iasilor, a fost ales, marti, de catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, anunta basilica.ro. Decizia a fost luata prin vot secret. Pentru acelasi post a candidat si Preasfintitul…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane se reuneste, marti, pentru alegerea noului arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, pozitie pentru care Mitropolia Moldovei si Bucovinei a anuntat doi candidati: parintele Calinic Botosaneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iasilor, si parintele Damaschin…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane l-a ales in ședința de lucru din data de 21 iulie pe noul Arhiepiscop al Sucevei și Radauților. Noul arhiepiscop este Preasfintitul Parinte Calinic Botosaneanul, actualul Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iasilor.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane se reuneste, marti, pentru alegerea noului arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, pozitie pentru care Mitropolia Moldovei si Bucovinei a anuntat doi candidati: parintele Calinic Botosaneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iasilor, si parintele Damaschin Dorneanul,…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane se reuneste in sedinta de lucru, marti, pentru alegerea noului arhiepiscop al Sucevei si Radautilor. Pe 11 iulie, Mitropolia Moldovei si Bucovinei a anuntat ca au fost desemnati doi ierarhi candidati pentru slujirea de arhiepiscop al Sucevei si Radautilor –…