Toalete publice în toatele zonele verzi ale Ploieştiului Conform reprezentanților societații Servicii de Gospodarire Urbana (SGU) Ploiești, s-a dispus redistribuirea a doua toalete publice in perimetrul Parcului de la Sala Sporturilor Olimpia. Decizia a fost luata in urma numeroaselor cereri primite din partea cetațenilor, care au solicitat necesitatea amplasarii, in parcuri și gradini publice, a mai multor toalete publice. Astfel, in incinta parcului menționat, au fost amplasate trei toalete, respectiv in zona de acces principala (parcare) și in vecinatatea lacului, mai exact in zonele aferente cladirii Salii Sportului și a pistei destinata antrenamentelor.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

