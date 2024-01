Stiri pe aceeasi tema

- O parte din echipa TNL Mureș s-a alaturat vineri, 19 ianuarie, campaniei "Din inima, pentru Romania", inițiativa lansata de Tineretul Național Liberal, ca sprijin pentru efortul colectiv de a ajuta sistemul medical și de a aduce speranța in inimile celor aflați in nevoie. "Noi credem ca solidaritatea…

- Din inima, pentru Romania. Campania naționala de donare de sange desfașurata anual de Tineretul Național Liberal continua și in 2024. Aniversam anul acesta 165 de ani de la Unirea Principatelor Romane, un moment istoric de mare insemnatate pentru toți romanii. Un moment care reprezinta piatra de temelie…

- Tinerii liberali organizeaza și in acest an saptamana donarii de sange in fiecare județ din țara. Intre 15-21 ianuarie, romanii care vor sa sprijine sistemul medical se pot programa și pot dona sange.

- Este seara din an cand se consuma foarte mult alcool, dar și mancare. Nu are nimeni treaba cu tine daca ai mancat prea mult și te-ai urcat la volan, in schimb poliția o sa te puna sa sufli in etilotest pentru consum de alcool. Și mulți șoferi in noaptea dintre ani cad testul și incep noul an cu probleme…

- Razboiul declanșat intre Rusia și Ucraina in 24 februarie 2022 a adus numeroși refugiați ucrainieni in țara noastra. Intre ei s-au numarat mulți tineri și copii. La ora actuala avem peste 7.000 de tineri ucrainieni care sunt inscriși in invațamantul romanesc. Totuși, foarte puțini tineri ucrainieni…

- Joi dimineața, la sediul I.P.J. Maramureș, picaturi de viața au plecat și de la polițiștii maramureșeni, catre semenii noștri aflați in suferința. ”Alaturi de conducerea unitatii, un numar mare de politisti au dat curs acestei initiative, dovedind faptul ca oamenii legii sunt alaturi de cetateni nu…

- Astazi, se implinesc 105 ani de la evenimentul care a marcat istoria poporului roman. Romania isi serbeaza astazi ziua de nastere ca stat unit si suveran. Dupa unirea Transilvaniei cu Romania, ziua de 1 Decembrie a devenit o zi de sarbatoare naționala. In cest context, Armin Nicoara și Claudia Puican,…