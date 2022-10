Stiri pe aceeasi tema

- Experții europeni continua sa verifice in ce masura țara noastra indeplinește condițiile tehnice pentru aderarea la Spațiul Schengen. Ei au fost marți in Capitala, dupa ce au vizitat punctul de trecere a frontierei cu Serbia de la Moravița și centrul pentru azilanți din Timișoara. Ei au dorit sa…

- In ziua de 3 octombrie, la ora 13:07:09 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Serbia, granița cu Romania un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.1, la adancimea de 8km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 118km N de Nis, 125km E de Belgrade, 131km E de Zemun, 148km V de Craiova, 161km…

- Planuri de calatorie date peste cap pentru trei indieni, in weekend, la Timișoara. Ei au fost observați de o patrula a poliției locale in timp ce alergau pe strada și se ascundeau prin tufe. Oamenii legii i-au interceptat și au aflat ca migranții numai ce trecusera ilegal granița din Serbia.

- Noaptea cercetatorilor europeni are loc azi in 26 de țari, pentru a prezenta diversitatea cercetarii și inovarii europene și impactul acestora asupra vieții de zi cu zi a cetațenilor, anunța Comisia Europeana. Noaptea cercetatorilor europeni are loc in mai multe state membre ale UE și in țari asociate…

- Dupa ce ai pedalat entuziasmat mai mult de 30 de kilometri plecand din Timișoara pe cea mai lunga pista de biciclete asfaltata din Romania, fix la capatul țarii spre Serbia, te așteapta o frumoasa recompensa: Otelec. O localitate a carei existența a cunoscut de-a lungul istoriei suișuri și coborașuri,…

- Pe 3 februarie 2022, fostul primar al Constanței, Radu Mazare, primea sentința definitiva de cinci ani de inchisoare. Era deja incarcerat de trei ani, pentru o alta sentința de 9 ani. Noua sentința venea pentru doarul in care era acuzat de luare de mita si conflict de interese in dosarul Polaris. Dupa…

- Moartea sportivei Alessia Raiciu a adus multa durere in randul parinților, tuturor apropiaților și celor care au iubit-o. Tanara baschetbalista a murit in somn, exact in ziua in care implinea 18 ani. Astfel, in loc sa-și sarbatoreasca majoratul, familia se pregatește sa o conduca pe copila pe ultimul…

- Este alerta in Kosovo, dupa ce la granița cu Serbia s-au auzit impușcaturi și raiduri aeriene. Surse locale vorbesc despre o situație tensionata, cu doar cateva ore inainte de intrarea in vigoare a masurilor privind reinmatricularea vehiculelor si documentele de intrare-iesire anuntate de premierul…