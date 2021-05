Timișul, peste media națională la arderi de miriște. Record de incendii pe strada Zefirului Pompierii ne reamintesc ca arderile de miriști sunt interzise fara aviz de mediu și fara acordul primariei din localitatea respectiva. „Ne situam peste media naționala cu 507 astfel de incendii. In 2020, s-au inregistrat 203 incendii de vegetație uscata pe terenuri arabile, zece incendii la pajiști permanente, 55 de incendii la vegetație terenuri intravilane, cinci […] Articolul Timișul, peste media naționala la arderi de miriște. Record de incendii pe strada Zefirului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

