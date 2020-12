Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Bogdan a demisionat din funcția de consilier județean in Timiș, dupa ce, recent, a fost numit secretar de stat in Ministerul Sanatații. Ciprian Bogdan a fost ales la alegerile din 27 septembrie in funcția de consilier județean in Timiș, iar in 23 noiembrie, conform Ordinului publicat in Monitorul…

- Este ședința de urgența la Ministerul Sanatații la care participa si premierul Ludovic Orban. Oficialii iși incep saptamana discutand despre tragedia de la Spitalul Judetean Neamt. Dupa incendiul de la Spitalul Judetean Neamt care a avut loc weekend-ul trecut s-a decis ca incepand de astazi sa fie controlate…

- Premierul Ludovic Orban și ministrul Sanatații Nelu Tataru discuta, la aceasta ora, pe marginea tragediei de la Piatra Neamț, la Ministerul Sanatații, anunța Antena 3.

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis va avea, marti, o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19. La sedinta participa Nelu Tataru, Ministrul Sanatatii; Raed Arafat, Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Secretar…

- PNL a castigat alegerile pentru postul de presedinte al Consiliului Judetean Timis si 16 mandate de consilier judetean la alegerile locale de duminica, urmat de Alianta USR PLUS, cu 10 mandate, potrivit rezultatelor finale transmise, joi, de Biroului Electoral Judetean. Candidatul PNL…

- Potrivit numaratorii paralele partiale anuntate de USR PLUS, Dominic Fritz, conduce cu 54,88% la alegerile pentru fotoliul de primar al Timișoarei. Nicolae Robu si-a recunoscut infrangerea. Candidatul USR PLUS la functia de primar al Timisoarei, Dominic Fritz, conduce cu 54,88% din voturile electoratului…

- Doi primari in functie si candidati pentru un nou mandat din partea PSD, in comunele Dumbravita si Giarmata, Victor Malac, respectiv Virgil Bunescu, care ar fi trebuit sa stea in izolare la domiciliu, fiind contacti directi ai liderului Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, depistat cu COVID - 19,…