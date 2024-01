Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a semnat joi, 11 ianuarie, la Istanbul, Memorandumul de Ințelegere privind constituirea grupului operativ pentru combaterea minelor marine in Marea Neagra – MCM Black Sea, o inițiativa in premiera pentru statele aliate riverane. Alaturi de ministrul…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a avut o intalnire la Londra cu omologul britanic, Grant Shapps. Cei doi au discutat despre dezvoltarea parteneriatului strategic, situatia de securitate de la Marea Neagra, razboiul de agresiune al Federatiei Ruse in Ucraina si agenda NATO.