- Dragoș Ștefan Roibu, director de cabinet la Ministerul Energiei, a fost trimis sa reprezinte oficial Romania la congresul Consiliului Mondial al Energiei, care are loc in aceste zile la Rotterdam, in Regatul Țarilor de Jos. Ministrul Sebastian Burduja se afla in aceasta saptamana in Coreea de Sud, in…

- ”Am semnat, astazi (marți - n.r.), la Seul, impreuna cu omologul meu coreean, Shin Wonsik, Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea in domeniul apararii, primul document de acest fel incheiat intre cele doua tari. Sunt convins ca acest acord va oferi o baza solida…

- Nr. 112 23 aprilie 2024 Angel Tilvar: "Acordul de cooperare romano coreeana in domeniul apararii va oferi oportunitati in beneficiul ambelor state, mai ales in ceea ce priveste transferul de tehnologie si adaptarea armatelor noastre la provocarile viitorului." Acord de cooperare in domeniul apararii…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a anunțat ca a semnat, marți, un acord de cooperare in domeniul apararii cu omologul sau sud-corean, primul de acest fel incheiat intre cele doua țari.

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru, a primit luni, 8 aprilie, vizita secretarului general al Ministerului irlandez al apararii, Jacqui McCrum. Cu aceasta ocazie, cei doi oficiali au semnat primul Memorandum de Intelegere intre Ministerul…

- Obiectivul Memorandumului de Intelegere dintre cele doua state este de a stabili un cadru pentru consolidarea cooperarii in domeniul energiei nucleare prin facilitarea schimbului de bune practici in domeniul nuclear, coordonarea politicilor energetice, dezvoltarea noilor tehnologii in conditii de siguranta…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi negocierea si semnarea unui memorandum de intelegere romano-coreean pentru consolidarea cooperarii in domeniul energiei nucleare, potrivit Agerpres. Memorandumul se incheie intre Ministerul Comertului, Industriei si Energiei al Republicii Coreea si Ministerul…

- Nr. 4628 februarie 2024 Acord, in premiera, intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Maroc cu privire la cooperarea in domeniul militar si tehnic Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, si ministrul apararii nationale marocan, Abdeltif Loudyi,, au semnat, la Rabat, Acordul intre Guvernul Romaniei…