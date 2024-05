Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se schimba in Romania, dupa noaptea de Inviere. Ce temperaturi vor fi in zilele de Paște și Saptamana Luminata. Prognoza meteorologilor arata clar. Cum va fi vremea de Paște și in Saptamana Luminata Daca sambata vor exista innorari in multe zone din țara, in prima zi de Paște, romanii vor vedea…

- Noaptea de Inviere este cel mai important moment de peste an pentru credincioși. Romanii participa la slujba de Paște in numar foarte mare, motiv pentru care Ministerul Afacerilor Interne a venit cu cateva recomandari pe care oamenii ar trebui sa le respecte astfel incat sa nu existe incidente in aceasta…

- Romanii care merg sa ia Lumina Sfanta in noaptea de Inviere beneficiaza de un program extins al transportului in comun sambata spre duminica, 4 spre 5 mai. Cu toate acestea, Metrorex atrage atenția ca este interzis sa se intre in trenuri cu lumanari aprinse. Iata programul Metrorex și STB de Paște 2024.…

- Anunț de ultima ora despre prognoza meteo din urmatoarele zile. Specialiștii au emis noile vești despre cum va fi vremea inainte și de Paște, dupa ce au anunțat ca vin ploile. Ce temperaturi ne așteapta și cum va fi atmosfera de Inviere. Temperaturi ridicate de Paște In prima parte a saptamanii, vremea…

- Sarbatorile Pascale au adus un dar deosebit pentru cateva familii din judetul Gorj. La maternitatea Spitalului Judetean Targu Jiu au fost adusi pe lume 11 copii, dintre care unul s-a nascut chiar in Noaptea de Inviere. „Bebelusul adus pe lume in Noap...

- Catrinel Menghia și iubitul ei, Massimiliano Di Lodovico sunt in culmea fericirii. Cei doi au devenit parinti pentru a doua oara și au dezvaluit deja numele bebelușului, la scurt timp dupa ce a venit pe lume. In luna noiembrie a anului trecut, Catrinel Menghia a anunțat ca una dintre marile ei dorințe…

- Solista Delia, in varsta de 41 de ani, este cunoscuta pentru stilul ei vestimentar extravagant. Recent, pe contul personal de Instagram, artista și-a luat prin surprindere fanii cu ținuta pe care a ales sa o poarte in vacanța din Madeira. Solista a intors toate privirile cu hainele pe care le-a imbracat.…