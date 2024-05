Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda controverselor iscate, președintele Romaniei folosește aceeași aeronava privata de lix și pentru vizita oficiala pe care o desfașoara zilele acestea in Coreea de Sud. Klaus Iohannis a zburat spre Seul (Coreea de Sud) cu un avion privat de tip Gulfstream G550 operat de Global Jet Luxemburg,…

- Continua sfidarea la adresa romanilor a președintelui Klaus Iohannis. Dupa ce a ales din nou o aeronava de lux pentru vizita in Coreea de Sud, președintele a trebuit sa dea explicații. Doar ca, in stilu-i caracteristic, iar a incercat sa micșoreze importanța deciziei sale. Intrebat de jurnaliștii romani…

- PSD și PNL au bifat intr-o luna doua eșecuri in materie de candidați independenți, prima data fiind parasiți de Ramona Chiriac, persoana desemnata sa deschida lista de la europarlamentare, in timp ce pentru Primaria Bucureștiului partidele au ales, in noaptea de luni spre marți, sa mearga cu proprii…

- ”Decizie grea pentru mafia imobiliara. Campania cui sa o finanteze?”, a scris Nicusor Dan in postarea citata. Prima reacție a Gabrielei Firea dupa ce coaliția a separat candidaturile pentru Primaria Capitalei. Ce mesaj a transmis fostul edil Reacția lui Nicușor Dan vine dupa ce Coaliția a decis retragerea…

- In ciuda controverselor iscate, președintele Romaniei folosește aceeași aeronava privata de lix și pentru vizita oficiala pe care o desfașoara zilele acestea in Coreea de Sud. Klaus Iohannis a zburat spre Seul (Coreea de Sud) cu un avion privat de tip Gulfstream G550 operat de Global Jet Luxemburg,…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca si presedintele PSD Marcel Ciolacu au o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, miercuri, inainte de anuntarea intelegerii privind alegerile din acest an, care va avea loc in cursul serii, la ora 19.00, au precizat surse politice. potrivit news.ro. Cei doi presedinti ai coalitiei…

- Liderii coaliției de guvernare s-au intalnit, miercuri dimineața, intr-o ședința in care au pus la punct detaliile comasarii alegerilor. S-a ajuns la un acord pentru a comasa alegerile europarlamentare cu cele locale, iar la europarlamentare PSD și PNL vor merge pe liste comune. Totuși, nu s-a reușit…

- Coaliția de guvernare este pe un butoi cu pulbere, asta din cauza faptului ca PSD și PNL nu se ințeleg pe comasarea alegerilor, dar și pe un plan mai amplu care prevede inclusiv candidați comuni. O noua ședința a coaliției va avea loc vineri, dar șansele de a se ajunge la o ințelegere sunt foarte mici.Lucrurile…