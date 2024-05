Daniela Crudu a născut cel de-al doilea copil. Prima imagine cu băiețelul ei: „Brunețelul meu” Daniela Crudu a anunțat ca a nascut cel de-al doilea copil chiar in noaptea de Inviere. Fosta asistenta TV a postat prima imagine cu baiețelul ei pe una dintre rețelele de socializare.Daniela Crudu, in varsta de 34 de ani, a nascut duminica, 5 mai, un baiețel perfect sanatos la un spital privat din București. Fosta asistenta TV de la „Un show pacatos” a impartașit vestea cea mare cu fanii sai și a postat prima imagine cu bebelușul pe una dintre rețelele de socializare.„Duminica, 05.05.2024 s-a nascut in ziua de Inviere brunețelul meu. Mulțumim!”, a fost mesajul transmis de Daniela Crudu la fotografia… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

