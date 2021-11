TikTok adaugă voci ale unor personaje Disney pentru text-to-speech TikTok si Disney anunta un parteneriat prin care platforma sociala poate folosi pentru text-to-speech vocile unora dintre celebrele caractere create de Disney. Introdusa initial pentru a ajuta utilizatorii cu dizabilitati, functia text-to-speech a fost folosita pe scara larga si chiar se poate spune ca a contribuit la succesul TikTok. Aceasta face ca textul adaugat unui clip sa fie citit cu o voce sintetica. Ca urmare a parteneriatului dintre cele doua companii, textul va putea fi citit cu vocea unor personaje create de Disney, precum Lilo, Stitch, C-3PO, Chewbacca, un soldat Stormtrooper din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

