Stiri pe aceeasi tema

- Primarul PSD din comuna gorjeana Branești nu se uita la bani atunci cand vine vorba de promovare electorala. Gheorghe Stochițoiu a adus pe scena comunei artiști cu nume grele, cum ar fi Ionuț Dolanescu, Cristian Rizescu, dar și controversatul Dorian Popa. Pentru celebrul cantareț-vlogger, edilul a cheltuit…

- Premiera pentru Romania: a fost lansat primul magazin inteligent autonom, fara casa, fara cozi și deschis non-stop. Magazinul a fost deschis pe 9 aprilie, in București, intr-o zona importanta a Capitalei cu mulți corporatiști. Primul magazin inteligent autonom din Romania este o investiție realizata…

- Un minor care era dat in plasament la asistenți maternali ar fi fost vandut in Germania pentru 8.000 de lei. Autoritatile efectueaza o ancheta dupa ce un copil in varsta de 6 ani, dintr-o comuna din judetul Gorj, ar fi fost scos din Romania si dus in Germania prin utilizarea unor acte false, potrivit…

- Managerul spitalului din Targu Carbunești, județul Gorj, anunța falimentul din cauza cheltuielilor cu salariile. Datoriile sunt imense. Spitalul din Targu Carbunești , județul Gorj, se afla la un pas de faliment din cauza cheltuielilor cu salariile, care consuma 99% din buget. Datoriile spitalului se…

- Primarul unei comune din Prahova ne arata ca, in Romania, candidații inca vor sa se faca „remarcați” inainte de alegeri. Edilul in funcție s-a gandit sa achiziționeze sute de brelocuri personalizate, pentru a nu mai incurca, spune el, cheile de la instituțiile pe care le administreaza.

- Primarul din Turda promite un show de zile mari la inaugurarea noii sali polivalente din oraș, Turda Arena. Evenimentul, care va avea loc in weekend-ul 12-14 aprilie și la care Andra va fi capul de afiș al artiștilor care vor urca pe scena, a costat administrația locala nu mai puțin de 600.000 de lei.…

- Anunț-surpriza in PNL. Primarul orașului Suceava, Ion Lungu, nu va mai candida pentru al șaselea mandat la conducerea municipiului reședința de județ. Decizia a fost anunțata de președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur. Primarul PNL al Sucevei se retrage din cursa In cadrul unei conferințe de presa,…

- Singura trupa de teatru comunala din Romania care a funcționat in localitatea Branești, din județul Gorj, va fi reinființata in acest an. Primarul era unul dintre actorii amatori ai acestei trupe