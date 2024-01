Tigroaicele au lăsat doar oasele din fosta glorie Buducnost In urma cu vreo zece ani sa invingi la handbal feminin pe Buducnost Podgorica era o mare performanța, pe care puține echipe o puteau realiza. Pe atunci cea mai mare handbalista a Romaniei, Cristina Neagu juca in alb-albastru, la campioana Muntenegrului. Astazi, cea supranumita Messi a handbalului romanesc, se afla aproape de amurgul carierei și joaca la CSM București. Duminica, 7 ianuarie, fosta glorie a Europei, astazi doar o umbra a acelei echipe, a poposit in Polivalenta bucureșteana pentru un meci din grupa A a acestei ediții de Liga Campionilor. CSM, chiar daca are serioase sincope și ocupa… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Vasile (41 de ani), antrenorul celor de la CSM București, a prefațat partida pe care „tigroaicele” o vor juca acasa in Liga Campionilor duminica aceasta in compania celor de la Buducnost. Primul meci al anului pentru CSM București este unul extrem de important. In Sala Polivalenta vine Buducnost…

- Cristina Neagu, 35 de ani, nu a jucat niciun minut la Trofeul Carpați și s-a antrenat separat fața de restul colegelor. Interul stanga acuza dureri la genunchiul drept și duminica a venit in București pentru noi investigații și pentru a face o infiltrație. Capitanul naționalei s-a accidentat la genunchiul…

- ​CSM București este neinvinsa de mai bine de doi ani in Liga Florilor, insa performanțele modeste din Liga Campionilor la handbal feminin nu au fost deloc pe placul conducerii, care i-a dat un ultimatum antrenorului Adi Vasile.

- CSM Bucuresti a terminat la egalitate cu echipa maghiara DVSC Schaeffler, 29-29 (17-14), sambata, in Sala Polivalenta din Capitala, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.Campioana Romaniei a avut avantaj de cinci goluri in debutul reprizei secunde, 20-15, dar a urmat o perioada mai slaba,…

- Adi Vasile (41 de ani), antrenorul lui CSM București, nu a digerat ușor egalul cu Debrecen din grupele Ligii Campionilor, 29-29. Campioana Romaniei a condus a patra echipa din Ungaria chiar la 5 goluri, 20-15, dar a clacat in finalul de meci. CSM București s-a facut de ras in Liga Campionilor, a reușit…

- CSM București o intalnește diseara, de la ora 17:00, in deplasare, pe Buducnost, intr-o partida din runda cu numarul 6 a fazei grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin. Meciul va fi live pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 3, Orange Sport 3 și Digi Sport 3. Buducnost - CSM București, duel in…

- CSM Bucuresti a fost invinsa de formația franceza Brest Bretagne Handball, scor 28-30, sambata, in Sala Polivalenta din Capitala, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSM București a facut un nou pas greșit in Liga Campionilor, de aceasta data pe teren propriu, in fața unei mai vechi cunoștințe,…

- CSM București a pierdut in fața lui Brest Bretagne, scor 28-30, in runda cu numarul 5 a grupei A din Liga Campionilor la handbal feminin. Antrenorul Adi Vasile a rabufnit la adresa fanilor care i-au cerut demisia. Finalul partidei din sala Polivalenta a adus un CSM București incapabil sa duca acțiunile…