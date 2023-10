Stiri pe aceeasi tema

- Fonduri europene in valoare de 120 milioane euro se aloca din Programul Incluziune și Demnitate Sociala 2021-2027, pentru copiii dezavantajați din invațamantul de stat preșcolar, primar și gimnazial, potrivit unui proiect de Ordonanța de urgența a Guvernului adoptat astazi, 12 octombrie 2023.

- Ministerul Finantelor propune, printr-un proiect de Ordonanta de Urgenta, organizarea unei structuri de specialitate pentru monitorizarea indicatorilor rezultati din executia bugetara, precum si a altor date si informatii gestionate de institutie, potrivit Agerpres. Conform notei de fundamentare a proiectului,…

- Burse sociale 2023-2024: Veniturile parinților vor fi verificate de catre conducerea școlii Burse sociale 2023-2024: Veniturile parinților vor fi verificate de catre conducerea școlii Inainte ca elevii sa beneficieze de bursele sociale, incepand cu anul școlar 2023-2024, veniturile parinților vor fi…

- Politistii Capitalei au aplicat circa 500 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 200.000 de lei, pentru incalcarea normelor de convietuire sociala, in urma actiunilor desfasurate in perioada 1 august - 12 septembrie, potrivit Agerpres."Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie…

- Lucian Bode, secretarul general PNL, cere Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) șa-și faca treaba și sa aduca bani la buget, pentru ca nu e normal ca politicienii sa gaseasca solutii in acest sens, cand institutia poate sa colecteze miliarde de euro prin rolul pe care il are. Secretarul…

- La modificarile deja aplicate in iulie metodelor de calcul ale impozitelor și contribuțiilor sociale pentru freelancerii care iși desfașoara activitatea economica in regim de persoana fizica autorizata (PFA), intreprindere familiala (IF) sau independenta (II) se adauga ultimele propuneri de completari…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va lansa, in data de 18 august 2023, doua apeluri de proiecte dedicate antreprenoriatului social din zonele rurale și urbane, bugetul total alocat acestor investiții fiind de 214 milioane de euro. Apelul de proiecte care vizeaza inființarea de intreprinderi…

- De la 1 august 2023 scad prețurile la alimentele de baza, decizie a Ministerului Agriculturii inclusa in Ordonanța de Urgența 67/2023. Pentru a pregati implementarea masurii, ministrul agriculturii a avut zilele acestea o ședința la MADR. Ministrul Florin-Ionuț Barbu a avut joi, 20 iulie 2023, o intalnire…