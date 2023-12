Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Shik nu trece prin cea mai buna perioada, asta pentru ca fiul ei a ajuns pe mainile medicilor chiar de sarbatori. Cantareața a povestit ca micuțul se confrunta cu probleme de sanatate, iar de curand a postat o imagine cu Elyas Andrei in timp ce se afla pe perfuzii.

- Gabriela Prisacariu s-a afișat pe rețelele de socializare cu perfuzia la mana! Soția lui Dani Oțil a ajuns pe mainile medicilor și le-a transmis fanilor ei ca se confrunta cu probleme de sanatate. Iata ce a pațit vedeta!

- Theo Rose a facut un anunț important pentru toți fanii ei. Vedeta a dezvaluit in aceasta dimineața ca trece prin momente grele, despre care a vrut sa le vorbeasca și oamenilor care o iubesc. Artista nu a mai rezistat și a spus tuturor cu ce stari se confrunta. Theo Rose se confrunta cu burnout Theo…

- Theo Rose se confrunta cu sindromul burnout. Artista a cedat și trece prin momente grele. Pe rețelele de socializare, cantareața le-a marturisit fanilor ei cu ce probleme se confrunta in aceasta perioada. Iata ce a postat vedeta!

- Expertul in politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Veaceslav Ionița, spune ca in acest an, Guvernul Republicii Moldova se confrunta cu probleme majore in cea ce privește incasarile bugetare, in special din TVA. Potrivit expertului economic, in anul…

- Feli Donose se confrunta cu probleme de sanatate! Artista și-a anulat evenimentele din perioada urmatoare. Iata ce a transmis organizatorul concertului unde cantareața urma sa cante zilele urmatoare!

- In luna noiembrie 2023, ploua cu bani pentru trei zodii, in schimb ce pe alții nativi ii așteapta o perioada marcata de greutați financiare și schimbari la locul de munca. Afla de la Oana și Adina Timofte care sunt zilele benefice și cele la care trebuie sa fii atent, in funcție de zodie.