- Gazdele turneului final din Germania au obținut in Renania de Nord-Westfalia relaxarea intervalului orar in care suporterii se pot manifesta zgomotos, in timpul și dupa fluierul final al meciurilor. Euro 2024 se apropie cu pași repezi și pentru ca multe meciuri se vor incheia tarziu, seara, organizatorii…

- Deși cauzele umflarii picioarelor și gleznelor sunt diverse, exista cu siguranța și cateva alimente care pot provoca astfel de probleme, potrivit Parade, care explica ce diete pot duce la edem.

- Nicoleta Nuca a trecut prin traume din cauza fostei relații. Artista a marturisit ca fostul ei iubit era toxic. Cantareața a facut declarații neașteptate despre fostul ei partener de viața. Iata ce a dezvaluit vedeta!

- Tot mai mulți tineri sub 27 de ani se plang de faptul ca par mult mai batrani decat sunt de fapt. Recent specialiștii au adus dovezi pentru a demonstra ca fenomenul conține o urma de adevar. In cadrul unei conferințe internaționale privind cancerul s-a aratat ca tinerii diagnosticați cu anumite tipuri…

- Romanii sufera tot mai mult din cauza alergiilor de primavara. Printre simptome se numara stranutul, nas infundat, mancarime, ochi roșii, lacrimat sau tuse. Acestea se pot ameliora cu ajutorul unor metode simple.

- O adolescenta de 15 ani a avut un sfarșit tragic. Sara a murit dupa ce a cazut de la etajul 8 al unei cladiri. Moartea ei a lasat multa durere in sufletele prietenilor ei, care nu știau cu ce probleme se confrunta. Pe rețelele de socializare au aparut o mulțime de mesaje de durere.

- Meta, compania care administreaza Facebook-ul, WhatsApp-ul, dar și alte aplicații care au mulți utilizatori, se confrunta cu noi probleme. In urma cu o luna Facebook-ul a cazut pentru mai bine de 30 de minute. Acum utilizatorii din mai multe țari, printre care și Romania se confrunta cu mai multe erori.…

- Ramore de la iUmor a ajuns intr-o situație neplacuta, dupa ce a zburat cu avionul, in urma cu doua saptamani. Remus Iosub trage un semnal de alarma și susține ca o stewardesa l-a lovit intenționat atunci cand mergea pe culoar cu acel carucior de mancare. Acum, are nevoie de șase luni de recuperare.