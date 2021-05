Stiri pe aceeasi tema

- The Weeknd si Ariana Grande ocupa primul loc in Billboard Hot 100 cu remix-ul piesei „Save Your Tears”. Piesa originala „Save Your Tears” a aparut in 2020, fiind pe albumul „After Hours”, iar saptamana trecuta ocupa pozitia #6 in Billboard Hot 100. Remix-ul lansat impreuna cu Ariana Grande a debutat…

- LG anunța ca aplicația de streaming de muzica TIDAL este acum disponibila pe smart TV-uri prin intermediul LG Store, disponibil in peste 50 de țari. Compatibila cu modelele 2018-2021 care ruleaza versiunile webOS 4.0 – 6.0, aplicația TIDAL ofera o noua modalitate de a asculta muzica, redand sunetul…

- The Weeknd și Ariana Grande nu sunt la prima colaborare. Dupa mega hitul „Love Me Harder” și recenta piesa, „off the table”, de pe albumul Arianei – „positions”, cei doi artiști iși surprind publicul din intreaga lume cu o noua versiune a hitului lui The Weeknd – „Save Your Tears”. Urmariți mai jos…

- The Weeknd și Ariana Grande nu sunt la prima colaborare. Dupa mega hitul „Love Me Harder” și recenta piesa, „off the table”, de pe albumul Arianei – „positions”, cei doi artiști iși surprind publicul din intreaga lume cu o noua versiune a hitului lui The Weeknd – „Save Your Tears”. In timp ce deja hitul…

- Cantaretul canadian The Weeknd a lansat vineri o versiune a piesei „Save Your Tears” cu Ariana Grande si un videoclip animat, potrivit news.ro. Noua varianta a single-ului inclus pe albumul „After Hours”, aparut in martie 2020, a fost anuntata saptamana aceasta. Citește și: BREAKING…

- Artistul canadian The Weeknd a publicat pe retelele de socializare un extras dintr-un nou cantec pe care se aude vocea cantaretei Ariana Grande, insa nu a dezvaluit o data, arata News.ro. Cantaretul a publicat sapte secunde dintr-un videoclip in care se aude vocea Arianei Grande. Potrivit…

- La nici un an dupa lansarea albumului “After Hours”, The Weeknd mai doboara un record, mai bine zis creeaza unul nou. Hit-ul “Blinding Lights” este primul ce reuseste sa mentina o piesa timp de un an, 52 de saptamani, in Top 10 Billboard Hot 100.Pana in prezent nicio piesa nu a mai reusit aceasta performanta.…

- Cu public puțin pe stadion, doar 10% din rațiuni sanitare, The Weeknd a facut super show in pauza Super Bowl. Cam 14 minute a durat tot spectacolul Super Bowl Half Time. The Weeknd a cantat „Starboy”, „I Can’t Feel My Face”, „I Feel It Coming”, „Save Your Tears” și „Blinding Lights. Recitalul a inclus…