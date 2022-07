The Telegraph: Boris Johnson propus să devină următorul secretar…

Conservatorii il susțin pe Boris Johnson pentru a fi urmatorul secretar general al NATO, atunci cand se va incheia mandatul lui Jens Stoltenberg, transmite The Telegraph. Și Express informeaza ca Boris Johnson ar putea schimba Downing St cu unul dintre cele mai importante roluri de pe scena mondiala, potrivit susținatorilor, care doresc ca el sa continue apararea Ucrainei in calitate de viitor secretar general al NATO. Totuși, The Telegraph subliniaza ca președintele Macron ar putea sa rnu susțina aceasta propunere. Se știe ca secretarul general a NATO este ales cu votul unanim al statelor membre.…