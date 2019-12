The Female Metal Voices Tour la Bucuresti: Program si Reguli de Acces

Stiri pe aceeasi tema

- ANTI-FLAG canta la Bucuresti pe 1 februarie in Quantic Club. Primele 100 de bilete costa doar 99 de lei si se gasesc pe iabilet.ro Anti-Flag vin din Statele Unite si si-au inceput activitatea la finalul anilor ’80. Formatia este un etalon cand vine vorba de implicarea in diverse proiecte si grupuri…

- De la capatul orașului, de la capatul oceanului, de la marginea pamantului vine Vladivostok – noul album Robin and the Backstabbers. Mult-asteptatul Bacovia Overdrive vol. III Vladivostok – este disponibil acum pe platformele de streaming și de download. Primul concert din turneu va fi sambata, pe 30…

- Pe data de 19 Noiembrie Annihilator se reintoarce in Romania si va urca pe scena din Quantic. In deschiderea formatiei din Canada pe langa formatia Archer Nation va mai urca pe scena si trupa Magnetic. PROGRAM OPEN DOORS 18:45 Magnetic: 19:00-19:30 Archer Nation: 20:00-20:40 ANNIHILATOR: 21:10-22:45…

- Pe 29 octombrie la Arenele Romane (cort incalzit) din Bucuresti, va invitam la un nou concert cu finlandezii de la Apocalyptica: “Apocalyptica plays Metallica by 4 cellos” unde trupa vor canta integral materialul care i-a consacrat alaturi de multe alte hituri Metallica. PROGRAM: OPEN DOORS: 20:00 APOCALYPTICA:…

- Goran Bregovic revine la Bucuresti pe 27 octombrie pentru un show in care va canta toate hiturile din cariera alaturi de trupa sa: Wedding & Funeral Orchestra. REGULI DE ACCES Accesul publicului este permis incepand cu ora 19:00, iar spectacolul incepe la ora 20:00, astfel va rugam sa alocati timp suficient…

- Sambata, pe 19 octombrie, Bosquito va asteapta la Arenele Romane din Bucuresti (cort incalzit) la un eveniment cu totul si cu totul special: o lansare de album! Fanii vor avea parte de un sound diferit, electric dar care pastreaza spiritul care a consacrat trupa, alaturi de o productie inovatoare. In…

- Cunoscuta publicului larg pentru colaborarea cu Gotye pe “Somebody that I used to know” dar si pentru piesele cu zeci de milioane de viewuri precum “Settle Down” sau “Cameo Lover”, KIMBRA canta in premiera in Romania a Bucuresti vineri pe 27 septembrie la Quantc Open Air. In deschidere va urca pe scena…

- Pe 28 septembrie 2019, la Arenele Romane din Bucuresti, Deliric si Silent Strike se intorc pentru lansarea celui de-al doilea album impreuna: Deliric X Silent Strike II. 1. PROGRAM 19:00 – Open Doors 20:00 – Dj Nasa – Warm Up cu rep ca snap 21:00 – PORCT TV presents Urbanist Session Young Bloods Motherfucker:…