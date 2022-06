Stiri pe aceeasi tema

- Planul lui Vladimir Putin pentru Ucraina urmeaza tiparul invaziei, subjugarii si integrarii urmat in Cecenia, fosta Republica Cecena Icikeria, care a luptat pentru independenta de URSS, in prezent o republica a Federatiei Ruse, relateaza The Atlantic.

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, condamna, intr-un mesaj pe Twitter, faptul ca fortele ruse au distrus al doilea cel mai mare terminal de cereale din Ucraina, la Mykolaiv, afirmand ca este un alt atac rusesc cu rachete care contribuie la criza…

- Generalul Vladimir Șamanov, fostul comandant al Forțelor Aeropurtate, adjunct al Dumei de Stat a Federației Ruse, a numit una dintre principalele greșeli ale „operațiunii militare speciale” ideea ca ucrainenii vor „intampina cu flori” armata rusa, potrivit MEDUZA, care

- Un general de trei stele, in rezerva, din cadrul aviatiei britanice, si un profesor de la Universitatea St. Andrews din Scotia au explicat, pentru The Atlantic esecul socant al aviatiei ruse. „Puterea aeriana ar fi trebuit sa fie unul dintre cele mai mari avantaje ale Rusiei fata de Ucraina. Cu aproape…

- Șeful Ceceniei, Ramzan Kadirov, a declarat ca uzina metalurgica Azovstal din Mariupol va fi, joi, sub controlul Forțelor Armate ale Rusiei, scrie Interfax , care preia un mesaj audio de pe canalul de Telegram al lui Kadirov. „Astazi, inainte de pranz, sau dupa pranz, Azovstal va fi complet sub controlul…

- Privind spre Rusia, careia nu i-a reușit un razboi-fulger in Ucraina, președintele chinez Xi Jinping a tras concluzia ca, daca decide sa invadeze Taiwanul, nu poate spera sa obțina victoria cu lupte reduse sau limitate. Riscul este ca acest lucru sa-l determine sa pregateasca un asalt mult mai mare,…

- Noul general numit de Kremlin sa coordoneze invazia rusa din Ucraina este renumit pentru atacurile comise impotriva civililor. Aleksandr Dvornikov a condus operațiuni sangeroase in Siria și Cecenia – spune un general american. Generalul Aleksandr Dvornikov, cel care acum coordoneaza invazia armatei…

- Intr-un clip postat pe canalul sau de Telegram, Ramzan Kadirov, liderul republicii rusești Cecenia, afirma ca, foarte curand, armata rusa și ajutoarele ei cecene vor declanșa o ofensiva serioasa și decisiva in Ucraina. Planul lui Kadirov, despre care se spune ca este omul lui Vladimir Putin, ar fi urmatorul:…