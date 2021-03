Elevii nu dau teza in acest an școlar, acestea fiind suspendate, iar la sfarșitul semestrului al doilea mediile la toate disciplinele se obțin prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat intreg. „Pentru anul școlar 2020-2021 sunt suspendate tezele (lucrarile scrise semestriale), conform OM 5977/2020. In consecința, la finalul semestrului al doilea, mediile […] The post Tezele școlarilor sunt suspendate. Cum se vor incheia mediile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .