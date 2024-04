Stiri pe aceeasi tema

- In imaginile surprinse de mai mulți oameni se observa cum trenul militar, incarcat cu lansatoare de rachete romanești, unele simple, alte cu remorca speciala pentru muniție, gonește prin satele Romaniei.De-a lungul timpului, autoritațile de la Bucureștiul au negat orice ajutor militar pentru Ucraina,…

- Bucurestiul va fi, miercuri și joi, capitala politica a Europei, a declarat, marti, presedintele Partidului Popular European, Manfred Weber, intr-o conferinta de presa comuna cu liderul Partidului National Liberal, Nicolae Ciuca. The post ADUNAREA POLITICA Azi și maine, Bucureștiul va fi capitala politica…

- Video | Imagini spectaculoase de acum 52 de ani din Romania! Prima promoție de femei agent de circulație! Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat un video cu primele femei agent de circulație din București, filmat in urma cu nu mai puțin de 52 de ani. ”Tinerele cauta o cale de unire a grației…

- Platforma European Coffee Trip a pus pe harta Batranului Continent 549 de prajitorii si aproape 4.000 de cafenele de specialitate. Cele mai multe unitati sunt in Londra, Praga si Berlin. Bucurestiul e pe locul al saselea in totalul oraselor analizate din Europa. Bucurestiul are 80 de cafenele de…

- In luna iubirii, bucureștenii au parte de o surpriza dulce: un tramvai STB roz bombon, decorat cu inimioare și cuvinte de dragoste, parcurge traseul liniei 45. In spiritul sarbatorilor iubirii, Societatea de Transport București (STB) a adus un strop de romantism pe șinele din București, prezentand Tramvaiul…

- Rareș Bogdan a vorbit vineri seara, in exclusivitate la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi24, despre prelungirea interdicției cu 5 ani de a intra in Republica Moldova pentru George Simion. Prim-vicepreședintele PNL a spus ca partidul sau va „face o adresa extrem de clara adresata prin intermediul…

- Rata de dezvoltare urbana din ultimii ani, conform statisticii oficiale, a cunoscut o creștere importanta, iar Capitala este una din cele mai atractive zone de creștere. Dar, informațiile vin sa arate ca exista cel mai dens populat oras din Romania, și nu este Bucurestiul, așa cum se aștepta.

- Cu o medie neta de 5.000 de lei pe luna, angajații din Capitala au cele mai mari salarii din Romania, in timp ce in Caraș-Severin sunt cele mai mici. Cel mai bine platiți, in 2023, au fost IT-iștii, iar cele mai mici salarii s-au inregistrat in sectorul d