- Compania AstraZeneca lucra impreuna cu Universitatea Oxford la un vaccin anti-coronavirus. Tratamentul trebuia sa ajunga si in tara noastra, daca se declara sigur. Testele au fost insa oprite, deoarece serul ar provoca o boala neobisnuita.

- "Am venit sa fac toate analizele pentru ca sotul meu a iesit cu coronavirus, asimptomatic. A fost Ciprian cu el pe la mare si acum indiferent cum o sa iasa, sunt asimptomatica sigur. Am miros, nu tusesc, nu am febra, am pofta de mancare. Vreau sa ma asigur sa fac investigatiile la spital care trebuie. …

- E revolta a clinicilor private din Romania, care iși cer banii pentru testele de coronavirus facute populației. Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) solicita acoperirea costurilor pentru testele realizate in Bucuresti privind infectia cu noul coronavirus solicitate de autoritati…

- Raed Arafat susține ca aparitia unui vaccin anti-COVID-19 nu va rezolva instantaneu situatia, avand in vedere multitudinea de cazuri de pe glob. ”Cum au zis si cei de la OMS, pana nu vedem vaccinul noi suntem obligati sa ne pregatim. Chiar daca apare vaccinul, noi trebuie sa stim ca vaccinul nu va rezolva…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost prelucrate 20.085 de teste pentru coronavirus, iar 40 la suta dintre acestea au fost facute la cerere. De la inceputul crizei de coronavirus și pana la aceasta data, la nivel național au fost prelucrate 1.030.692 de teste. Dintre…

- Compania germana Biontech, specializata in produse biofarmaceutice, si gigantul farmaceutic american Pfizer au anuntat miercuri ca testele realizate in Statele Unite cu vaccinul lor experimental dezvoltat impotriva noului coronavirus au furnizat rezultate incurajatoare, informeaza DPA. Potrivit unei…