Județul Brașov rămâne pe primul loc la cazurile de rujeolă de la nivel național Prefectul județului Brașov, Mihai Catalin Vasii, și subprefectul Lucian Patrașcu, alaturi de reprezentanți ai Direcției de Sanatate Publica Brașov, au organizat astazi o intalnire cu asistenții medicali comunitari, mediatorii sanitari, reprezentanți ai Asociației Partida Romilor Pro-Europa și alți reprezentanți ai comunitaților de romi din județ, in contextul epidemiei de rujeola. Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Brașov au prezentat un material cuprinzand informații despre aceasta boala (semne și simptome, modalitați de transmitere, grad de contagiozitate, posibile complicații etc.),… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

