Teste PCR: China se confruntă cu cantități enorme de deșeuri medicale In fiecare zi, in China, agenti in combinezoane colecteaza sute de milioane de instrumente de unica folosinta folosite la testarea PCR la scara larga, operatiunea care genereaza o cantitate imensa de deseuri medicale, relateaza luni AFP. Cu strategia sa zero Covid, gigantul asiatic este ultima economie majora care doreste cu orice pret sa previna orice infectie, oficial pentru a evita sa supraaglomereze spitalele in fata ratei scazute de vaccinare a adultilor. Din arsenalul anti-coronavirus fac parte carantine obligatorii, izolari localizate si, prin urmare, testari masive, devenite aproape zilnice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

