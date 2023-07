Stiri pe aceeasi tema

- Sunt slab cotate in clasamentul instituțiilor de invațamant superior din Romania din punctul de vedere al calitații, dar la facut bani, multe dintre universitațile private stau bine.Veniturile totale ale celor mai mari zece universitați particulare din Romania au crescut anul trecut cu aproape 4%, de…

- Ingenuity, minielicopterul trimis de NASA pe planeta Marte, a restabilit contactul cu roverul martian Perseverence dupa o intrerupere de doua luni a comunicatiilor sale radio, a anuntat vineri agentia spatiala americana, citata de Xinhua si Agerpres.roIngenuity a realizat cel de al 52 lea zbor al sau…

- Gigi Becali a obținut o infuzie de capital importanta. Familia sa a vandut hotelul din Venus achiziționat la licitație in urma cu cațiva ani. „Theodora Becali Mincu (28 de ani), fiica cea mare a lui Gigi Becali, și soțul sau, Mihai Theodor Mincu, au vandut un hotel familiei Zamfir, proprietara Energoutil…

- In cadrul unui program-pilot, Anglia va incerca pentru prima data venitul universal de baza in valoare de 1.600 de lire/ luna. Astfel, 30 de persoane vor incasa lunar suma de bani timp de doi ani, relateaza The Guardian.

- Nouasprezece persoane au murit si cinci au fost ranite in urma producerii unei alunecari de teren in sud-vestul Chinei, conform presei chineze citate luni de DPA, scrie Agerpres . Alunecarea de teren s-a produs duminica dimineata, la o ferma din Yongsheng, China, in apropierea orasului Leshan din provincia…

- ”Profitul net curent al grupului: 1,512 miliarde de euro (1,484 miliarde de euro in primul trimestru din 2022, +1,9%). Modificarea reflecta performanta pozitiva a operatiunilor curente, care au compensat integral si chiar au depasit cresterea cheltuielilor financiare nete, ca urmare a cresterii ratelor…

- Profitul net atribuit actionarilor este cu mult peste previziunile consensuale de 864,54 milioane de euro, produse de un sondaj Reuters in randul analistilor, si in crestere de la 1,06 miliarde de euro pentru primul trimestru din 2022. Acesta a marcat al 11-lea trimestru consecutiv de profit pentru…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Paris au angajat 116 de vase pariziene si regionale de la 42 de companii de transport naval in vederea deplasarii sportivilor la festivitatea de deschidere din 26 iulie 2024, transmite Xinhua.Circa 98% dintre ambarcatiuni vor fi angajate din Paris, iar testul…