- Fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, generalul SRI Dumitru Dumbrava, avocatul Doru Traila și o a patra persoana au fost plasați sub control judiciar sub cauțiune pentru „savarșirea unor infracțiuni de trafic de influența, forma participației penale fiind autoratul și complicitatea”, anunța vineri…

- B1.ro Fostul șef al SRI, Florian Coldea, a fost pus sub control judiciar pe cauțiune de 500.000 de lei, iar in maxim 7 zile trebuie sa o achite. Aceeași masura a fost aplicata și pentru generalul in rezerva Dumitru Dumbrava și avocatul Doru Traila. Coldea, audiat 15 ore la DNA Florian Codlea a ieșit…

