Coldea: „Am totală încredere în justiție” A dat cu subsemnatul! Fostul șef al SRI Florian Coldea a mers, astazi, la o sectie de politie din Voluntari pentru a semna controlul judiciar in dosarul in care este cercetat pentru trafic de influenta. Coldea a transmis ca nu face comentarii „pana la finalizarea anchetei” și ca are incredere in justiție. „Dau explicatii pe buna dreptate justitiei. Am totala incredere in justitie. (…) Asa cum v-am spus nu fac alte comentarii pana la finalizarea anchetei. Respect pozitia presei pentru așa un subiect de interes public, dar pentru moment va rog sa ma intelegeti. (…) Nu este momentul, sunt audieri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

