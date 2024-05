Stiri pe aceeasi tema

- Emil Sandoi (59 de ani), fost selecționer al Romaniei U21 și fundaș central emblematic al Universitații Craiova, a reacționat in urma deciziei lui Edward Iordanescu (45 de ani) de a nu-l include pe Alexandru Mitrița (29 de ani) in lotul Romaniei pentru Campionatul European din Germania. Sandoi l-a aparat…

- Echipa naționala a Romaniei s-a calificat dupa o pauza de opt ani la un Euro, iar in mai puțin de luna va debuta oficial la Campionatul European din Germania. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB a declarat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” ca Alexandru Mitrița și Louis…

- Edward Iordanescu (45 de ani) nu a semnat un nou contract cu FRF, ințelegerea actuala expirand dupa ultimul joc de la Campionatul European din Germania # Sursele GSP susțin ca selecționerul s-a intalnit in doua randuri cu conducerea FRF, dar ca anumite lucruri din noul contract l-au nemulțumit # Mai…

- Alexandru Mitrița, 29 de ani, a avut o discuție directa cu selecționerul Edward Iordanescu. Antrenorul nu i-a facut promisiuni, dar il are in vizor pentru Euro 2024. Jucatorul e motivat sa fie in lotul pentru Germania. Olteanul s-a metamorfozat in ultimii ani. ...

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a convocat 29 de jucatori pentru amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia, care se vor disputa la finalul acestei luni. Luna aceasta, naționala Romaniei disputa primele meciuri de pregatire dupa ce a obținut calificarea la Campionatul…

- Alexandru Mitrița (29 de ani) i-a transmis un mesaj selecționerului Edward Iordanescu, dupa cu Universitatea Craiova a invins-o pe CFR, scor 2-1, in prima etapa din play-off-ul Superligii. La finalul meciului, Alex Mitrița, care a marcat al doilea gol al oltenilor, a declarat ca și-a schimbat atitudinea…

- Alexandru Mitrița, marcatorul golului egalizator pentru Universitatea Craiova, in derby-ul local cu FCU Craiova din ultima etapa a sezonului regular, spera sa prinda lotul Romaniei pentru Campionatul European din 2024. Universitatea a invins FCU cu 2-1, iar la finalul partidei Mitrița a spus ce are…

- Jean Vladoiu (55 de ani) a ramas in istorie cu 3 minute bifate la un Mondial, cu o eliminare care l-a facut celebru in meciul cu Elveția, dar și cu prima de participare in SUA, de 35.000 de dolari, taiata de Anghel Iordanescu și Mircea Sandu. „Cand vorbesc despre echipa naționala normal ca exista emoții.…