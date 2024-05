La nivel individual, banca a raportat un profit net de 322 milioane lei, in scadere de la 332,7 milioane lei in primjul trimestru al anului 2023. ”Profitul brut al grupului BRD a atins 455 milioane lei in T1 2024 (+6,5% comparativ cu T1 2023), iar raportul cost-venit a fost imbunatatit prin efectul pozitiv al veniturilor (53,8% in T1 2024 fata de 54,3% in T1 2023)”, arata raportul bancii. Venitul net bancar al Grupului BRD a atins o crestere de 5,3% in T1 2024, fata de aceeasi perioada din 2023, pana la 984,66 milioane lei, din care venitul bancar net al bancii a fost de 941,5 milioane lei. Comparativ,…