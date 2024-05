Stiri pe aceeasi tema

- ”In aceasta dimineata, politistii din cadrul Politiei Municipiului Ploiesti – Biroul de Combatere a Furturilor din Locuinte au pus in executare trei mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-o cauza penala in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii…

- F.T. Ieri dimineața, politistii de la Biroul de Combatere a Furturilor din Locuințe Ploiesti au pus in executare trei mandate de percheziție domiciliara in Bucuresti si in județul Ilfov, pentru documentarea unei cauze penale in care se efectueaza cercetari pentru comiterea infracțiunii de furt calificat.…

- ”In aceasta dimineata, politistii din cadrul Politiei Municipiului Ploiesti – Biroul de Combatere a Furturilor din Locuinte au pus in executare trei mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-o cauza penala in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii…

- In aceasta seara, o minora, in varsta de 11 ani, a fost accidentata de un autoturism, pe DJ 203 K, la Cernatești. ,,Din primele date de la fața locului un autovehicul condus de o șoferița de 34 de ani, din București, a surprins și accidentat un pieton, o minora de 11 ani, din localitate. Pietonul a…

- Alexandra Samoila, purtatoarea de cuvant din Primaria Sectorului 5, condusa de Cristian Popescu Piedone, este casatorita cu un fost fotbalist de la Dinamo a carui firma a inceput sa primeasca, incepand cu 2021, zeci de contracte de la Sectorul 5, potrivit unei investigații Hotnews.Firma lui Catalin…

- Valeri Kuzmin, 70 de ani, și-a incheiat misiunea diplomatica in Romania și a plecat definitiv la Moscova, a informat, joi, 11 aprilie, Ambasada Rusiei la București, intr-o informare pe pagina oficiala de Facebook.„Astazi, Excelența Sa Valeri Kuzmin, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, si sotia sa, Stela Recean, vor fi primiti, miercuri, de Custodele Coroanei, Margareta, la Palatul Elisabeta, informeaza AGERPRES. Inaltii oaspeti vor fi intampinati, la ora 13,30, de Majestatea Sa si Principele Consort la intrarea in Palatul Elisabeta,…