Descinderi ale poliţiştilor ploieşteni la persoane bănuite de comiterea ­infracţiunii de furt calificat F.T. Ieri dimineața, politistii de la Biroul de Combatere a Furturilor din Locuințe Ploiesti au pus in executare trei mandate de percheziție domiciliara in Bucuresti si in județul Ilfov, pentru documentarea unei cauze penale in care se efectueaza cercetari pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Perchezitiile au fost efectuate ca urmare a faptului ca, potrivit unei informari a IPJ Prahova, «la data de 15 martie a.c., persoanele cercetate ar fi sustras bijuterii, in valoare de 10.000 de lei, dintr-o locuința din municipiul Ploiești. Totodata, aceleași persoane, in zilele de 21 decembrie… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In aceasta dimineata, politistii din cadrul Politiei Municipiului Ploiesti – Biroul de Combatere a Furturilor din Locuinte au pus in executare trei mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-o cauza penala in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii…

- F.T. Ieri dimineata, polițiștii din cadrul Biroului de Combatere a Infracțiunilor Contra Persoanei și Patrimoniului au pus in executare 10 mandate de percheziție in Ploiești și in Zalau, precum si intr-o comuna din județul Buzau, la domiciliile unor persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de talharie…

- F.T. Ieri dimineata, politistii Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane din cadrul BCCO Bucuresti, impreuna cu procurori de la DIICOT- Structura Centrala, au pus in executare 19 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetele Prahova si Ilfov, pentru documentarea unui dosar penal…

- "La datele de 14 și 15.03. 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus reținerea pe o durata de 24 de ore a trei inculpați, cercetați pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc , in forma…

- "La datele de 14 și 15.03. 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus reținerea pe o durata de 24 de ore a trei inculpați, cercetați pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc , in forma…

- "Luni, 11 martie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii DIICOT Vrancea, au documentat activitatea infractionala a unui barbat, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si introducerea in tara fara drept de droguri…

- "Luni, 11 martie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii DIICOT Vrancea, au documentat activitatea infractionala a unui barbat, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si introducerea in tara fara drept de droguri…

- F.T. Ieri dimineața, polițiștii Secției Rurale Balțești au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara, intr-o cauza penala in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. „Din cercetari a reieșit faptul ca, in perioada 21-24 februarie a.c., persoanele…