Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Chișinau, alaturi de partenerii sai, organizeaza, maine, cu prilejul Zilei Internaționale a Copiilor, mai multe evenimente in capitala. Acestea se vor desfașura in mai multe sectoare ale orașului și sunt pentru diferite categorii de varste.

- Borussia Dortmund a decis ca la finala Ligii Campionilor cu Real Madrid, programata pe 1 iunie, sa-i invite gratis pe cei 519 angajați ai clubului, de la personalul care face curațenie pana la cei din conducere și toate echipele de la U12 la U19! Șefii „galben-negrilor” vor suporta toate costurile,…

- Ce este numerologiaNumerologia este responsabila cu studierea relației care exista intre numere și evenimentele care au loc in viața oamenilor. Acest set de credințe se bazeaza pe energiile universului. In acest context, aceasta practica susține ca fiecare persoana aparține unui loc din lume, deoarece…

- Sondajul s a desfasurat in perioada 28 aprilie 2024 ndash; 6 mai 2024, pe site ul ZIUA de Constanta si a strans raspunsuri de la 261 de participanti, avand ca punct de plecare o taxa recent introdusa de autoritatile din Venetia, de 5 euro."Si fara bariere bate vantul in statiunea Mamaia, dar cu ele…

- Aria Moon a scris piese pentru, Lidia Buble, Nicole Cherry, Misha Miller, Adda cu milioane de views pe Youtube, iar acum lanseaza piesa ,,Maniac”- melodie ce graviteaza in jurul transformarii prin care treci dupa o desparțire. Piesa ,,Maniac” este mai mult despre o ea decat despre un el. Aria Moon canta…

- Simona Halep a confirmat ca nu va participa la Madrid Open: „Corpul meu are nevoie de ceva mai mult timp pentru a fi pregatit”. „Din pacate, corpul meu are nevoie de ceva mai mult timp pentru a fi pregatit și am luat decizia dificila de a nu juca la Madrid. Greu, pentru ca vreau sa ma intorc in turneu…

- In ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Irina Fodor a anunțat ce amuleta a pregatit și panica i-a cuprins imediat pe cei patru Chefi. Nu a durat mult și au inceput sa iasa scantei in bucatarie.

- A fost romanul care a omologat rasa „Bivolul romanesc”, a avut peste 4.000 de studenți, mulți din județul Salaj, a publicat zeci de carți și sute de lucrari științifice. Profesorul universitar Constantin Velea a plecat zilele trecute spre alte zari, mi-a spus inginerul Ioan Cherecheș, salajeanul care…