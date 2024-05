Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a afirmat, vineri, la evenimentul de lansare a candidatilor liberali din judetul Mures, ca institutiile de evaluare din Europa si America dau Romania ca fiind a doua cea mai mare putere economica din estul Europei. El a vorbit si despre pastrarea liniei doctrinare a partidului,…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, marti, ca singurul candidat pe care liberalii il sustin este Nicolae Ciuca. ”Noi credem in sansa domnului general Ciuca”, a subliniat el, adaugand ca liderul PNL va fi ”un presedinte extrem de echilibrat si extrem de necesar pentru Europa, pentru Romania”.…

- „M-am bucurat sa il revad astazi, la Praga, pe președintele Republicii Cehe, Petr Pavel - un prieten vechi, din vremurile in care amandoi ne serveam patria in uniforma militara.Romania și Republica Ceha știu ce inseamnă trecerea printr-o dictatură și construcția, ulterioara, a unei societați democratice…

- Schimburile comerciale ale Romaniei cu Republica Moldova au crescut in 10 ani cu 2 miliarde de euro, a anunțat miercuri președintele Senatului, Nicolae Ciuca, in cadrul conferinței „Moldova Romania Capital Bridges”, relateaza Mediafax. „Apreciez ca in ultimii doi ani de zile s-au realizat legaturi…

- „O victorie pentru Romania, la Congresul PPE: manifestul electoral al Partidului Popular European, care cere aderarea cat mai curand posibil a Romaniei la Spațiul Schengen, a fost adoptat in unanimitate. Austria nu a mai votat impotriva”, a transmis Nicolae Ciuca dupa votul in congres. Acesta adauga…

- Manfred Weber, liderul Partidului Popular European (PPE), l-a laudat pe Nicolae Ciuca, șeful Partidului Național Liberal (PNL), pentru conducerea sa eficienta și pentru dezvoltarea economica concreta pe care a facilitat-o pentru Romania. „Il vad pe Nicolae ca pe un adevarat prieten bun. Cu abilitațile…

- Președintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a transmis vineri un mesaj de solidaritate pentru Republica Moldova, cu ocazia vizitei sale oficiale la Chișinau. Liberalul susține ca formațiunea din care face parte a susținut și va continua sprijinul necondiționat pentru țara vecina.

- Romania si intreaga lume libera stau alaturi de Ucraina, o natiune care lupta pentru viata si democratie, a transmis, sambata, presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca."In urma cu doi ani, Ucraina s-a confruntat cu un razboi pe scara larga neprovocat. De atunci, cetatenii ucraineni, cu hotarare…