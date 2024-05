Stiri pe aceeasi tema

- Roman arestat pentru spionaj in favoarea Rusiei. Fotografia obiective militare NATO și transmitea informații prin ambasada rusa Roman arestat pentru spionaj in favoarea Rusiei. Un cetațean roman a fost prins ca spiona in favoarea Rusiei. Potrivit DIICOT, el este acuzat de tradare și a fost arestat.…

