Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au ordonat angajatilor neesentiali ai consulatului SUA de la Shanghai sa paraseasca orasul, pe fondul cresterii numarului de cazuri de covid-19 si masurilor stricte luate de autoritati pentru metropola, informeaza AFP preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- China a anuntat miercuri un numar record de peste 20.000 de cazuri de COVID-19 confirmate in ultimele 24 de ore, cele mai multe fiind detectate in metropola Shanghai, unde autoritatile locale se pregatesc sa deschida un spital de campanie cu 40.000 de locuri, informeaza AFP. Fii la curent…

- Ministerul Sanatatii anunta luni 1.332 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 97 mai putine decat in urma cu o zi. Au fost raportate 12 decese. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- China a raportat 1.366 de cazuri confirmate de COVID-19 pentru data de 24 martie, au anuntat vineri reprezentantii Agentiei de Sanatate din aceasta tara, in scadere fata de bilantul de 2.054 de cazuri din ziua precedenta, desi numarul infectarilor asimptomatice a crescut la nivel national, informeaza…

- Mai multe cazuri de COVID-19 au fost raportate in ultimele zile in Tonga, Vanuatu si Samoa, informeaza joi agentia Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Turnul Shanghai, unul dintre cei mai inalti zgarie-nori din lume, supranumit "Perla Orientului", si-a inchis marti portile in urma recrudescentei cazurilor locale de COVID-19, alaturandu-se astfel altor atractii turistice din China, precum parcul de distractii Disneyland, care au fost la randul lor…

- Numarul cazurilor de COVID-19 din Suedia inregistreaza o scadere accentuata, a anuntat joi agentia pentru sanatate publica din aceasta tara, in pofida faptului ca aproape toate restrictiile antiepidemice au fost anulate in urma cu mai putin de o luna, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele…

- Managerul Institutului "Marius Nasta", Beatrice Mahler, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca numarul pacientilor internati in sectia COVID si in sectia de Terapie Intensiva COVID a unitatii medicale este in usoara crestere in ultima saptamana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…