Stiri pe aceeasi tema

- Termoenergetica Bucuresti anunta, miercuri dimineata, ca se intervenine pentru remedierea unei defectiuni aparute in zona Maternitatii Giulesti, iar furnizarea apei calde este sistata. Compania estimeaza ca lucrarile vor fi finalizate in cursul zilei.”Echipele companiei au executat lucrari de reparatii…

- ”Continua lucrarile de reparatii realizate in intersectia dintre Calea Calarasi si strada Matei Basarab, in urmatoarele zile, in zona unei alte intersectii, respectiv Matei Basarab cu Delea Noua. Inlocuirea unui nou tronson de retea, fata de cel decis initial, a fost impusa de starea de degradare a…

- ”Lucrarile de remediere a incidentului produs ieri, 3 mai, la statia de tratare a apei din cadrul CET Bucuresti Sud au fost finalizate joi, 4 mai, la ora 13:00. Incepand cu ora 14:00, a fost initiata faza de pornire a agregatelor energetice din cadrul centralei (cazan + turbina)”, amnunta, joi seara,…

- Compania va reduce ”cateva mii” de locuri de munca pana joi, cea mai recenta runda de concedieri ducand numarul total de locuri de munca eliminate la 4.000, spun oficialii Disney. Reducerile vor avea loc in segmentele de afaceri ale companiei, inclusiv Disney Entertainment, ESPN si Disney Parks, Experiences…

- O scrisoare suspecta a fost trimisa la sediul Ambasadei Franței din Moscova, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ruse, citate de agentiile de presa Tass si Reuters, transmite stiripesurse.ro . Autoritatile ruse analizeaza substanta„Angajatii Ambasadei Frantei au primit luni seara o scrisoare…