- Locuitorii din blocurile lasate fara apa calda de lucrarile la rețeaua de termoficare mai au de așteptat pana la rezolvarea situației. Termenul de finalizare a lucrarilor se prelungește, a declarat, marți, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, citat de Adevarul.ro.Compania Termoenergetica a intrerupt…

- ”Echipele companiei au demarat cea de-a doua etapa a lucrarilor de inlocuire a magistralei III Vest cu diametrul Dn 1000 mm, care se vor desfasura pe strada Dezrobirii, pe tronsonul cuprins intre strada Rosia Montana si Bulevardul Iuliu Maniu. Nici in aceasta aceasta etapa clientii nu sunt afectati”,…

- Furnizarea agentului termic pentru apa calda va fi sistata in Sectoarele 2 și 3, precum și in zonele Aviației, Floreasca, Calea Dorobanților din Sectorul 1, pana in data de 11 august, potrivit Termoenergetica. Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) SA anunța, marți, ca simultan cu oprirea…

- Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunța oprirea furnizarii agentului termic pentru apa calda catre punctele termice din Sectorul 4, in vederea executarii lucrarilor de reparație a unei avarii produse pe conducta Magistralei 3 Sud – DN 1200 mm – in zona strazii Releului din…

- Peste 300 de blocuri din zone ale sectoarele 1, 3, 4, 5 si 6 din Capitala vor ramane fara apa calda, incepand de luni, ca urmare a lucrarilor de inlocuire, modernizare si de reparatii pe conductele retelei primare, anunta vineri Compania Municipala Termoenergetica.Termonenergetica precizeaza ca aproximativ…

- O țeava sparta a umplut cu apa zeci de garaje, in sectorul Ciocana al capitalei. In timp ce oamenii se plang de pierderi considerabile, Apa-Canal Chișinau susține ca nu intenționeaza sa ofere despagubiri. Conducta avea termenul de exploatare depașit, așa ca incidentul a fost inevitabil, spune un șef…

- Galeriile echipelor de fotbal Staua și Dinamo s-au luat la bataie la o casa de pariuri din București. Au folosit arme albe și au aruncat du diverse obiecte in mașinile parcate in zona. Galeriile de suporteri ale echipelor de fotbal Steaua și Dinamo s-au luat la bataie intr-o casa de pariuri sportive…