Stiri pe aceeasi tema

- Centrala termoelectrica Mintia urmeaza sa fie scoasa la vanzare prin licitație publica. Prețul de pornire este de 91,23 milioane de euro. Prima licitație va avea loc pe 15 iulie. Daca nu va fi vanduta, procedura va fi reluata in 29 iulie, respectiv 12 august.

- Centrala termoelectrica Mintia urmeaza sa fie scoasa la vanzare prin licitație publica. Prețul de pornire este de 91,23 milioane de euro. Prima licitație va avea loc pe 15 iulie. Daca nu va fi vanduta, procedura va fi reluata in 29 iulie, respectiv 12 august.

- Centrala termoelectrica Mintia va fi scoasa la vanzare prin licitație publica, arata un comunicate al Expert Insolvența SPRL, administrator judiciar al Societații Complexul Energetic Hunedoara SA, prețul total de pornire al licitației care va avea loc in data de 15.07.2022 fiind de 91,23 milioane euro…

- Prefectura Hunedoara a anuntat, luni, intr-un comunicat de presa, ca au fost finalizate procedurile legale ale licitatiei publice organizata pentru vanzarea in bloc a Termocentralei Mintia. “Printre conditiile impuse de catre Ministerul Energiei companiei care va achizitiona termocentrala se…

- Au fost finalizate procedurile legale ale licitației publice organizata pentru vanzarea in bloc a Termocentralei Mintia. Printre condițiile impuse de catre Ministerul Energiei companiei care va achiziționa termocentrala se afla și obligativitatea realizarii unei noi capacitați energetice de…

- Regia Autosalubritate anunța ca a lansat licitație publica pentru achiziționarea a 44 de camioane pentru colectarea și transferul deșeurilor municipale. Termenul limita de depunere a ofertelor este data de 21 iunie curent, transmite agora.md. Concursul pentru procurarea camioanelor are loc in contextul…

- Primaria Comunei Luna, Județul Cluj, cu sediul in loc. Luna nr. 192 jud. Cluj, tel. 0264-368236 fax 0264-326242, email [email protected], CUI 4546960, anunța organizarea unei licitații publice... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- S.C. PRESMAR S.R.L, prin lichidator judiciar C.I.I. Harsescu Nicoleta, vinde prin licitatie publica teren cu bazine decantare dejectii in suprafata de 46.258 mp amplasat in localitatea Calareti, com Tamadau Mare, jud Calarasi pornind de la pretul de 54.250 lei. Licitatia va avea loc in data de 27.04.2022,…