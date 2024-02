Stiri pe aceeasi tema

- Radu Valcan a vorbit intr-un interviu pentru ego.ro despre noul sezon „Insula iubirii”. Soțul Adelei Popescu a marturisit ca in acest an familia nu-l va insoți in Thailanda, acolo unde se filmeaza show-ul de la Antena 1.Radu Valcan obișnuia sa iși ia cu el familia in Thailanda, acolo unde filmeaza pentru…

- Ema și Razvan Kovacs de la Insula Iubirii, sezonul 7, traiesc o frumoasa perioada a vieții lor. Dupa participarea la emisiunea de la Antena 1, cei doi și-au mai dat o șansa, iar relația lor a devenit exact așa cum și-au dorit dintotdeauna. De curand, tanara a implinit frumoasa varsta de 32 de ani. Iata…

- Ramona Olaru spune zilnic glume tari in emisiunea Neatza cu Razvan și Dani de la Antena 1. In aceasta dimineața, asistenta TV a spus o gluma despre viața ei. Vedeta a reușit sa le aduca zambetul pe buze colegilor ei de breasla.

- Naomi Hedman s-a afișat alaturi de alt artist la scurt timp dupa zvonurile desparțirii de Florin Ristei, care o ceruse in casatorie. Pana acum, nici cantareața și nici Ristei, care e și prezentator la matinalul de la Antena 1, nu au confirmat sau infirmat separarea. Naomi Hedman l-a inlocuit deja pe…

- Teo Trandafir lanseaza podcast. Cine este primul invitat! Teo Trandafir a anunțat ca se pregatește sa lanseze un nou proiect in cariera sa media , mai exact, un podcast. Primul invitat va fi nimeni altul decat Mircea Badea, prietenul ei de o viața și cel alaturi de care a prezentat matinalul Tele7abc…

- Carmen de la Salciua a luat o decizie de ultim moment. Artista este revoltata și vrea sa faca o schimbare importanta in viața ei. Iata declarațiile facute de cantareața, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Aseara, la America Express, lucrurile au luat o intorsatura neașteptata, iar concurentii au avut parte de trairi intense alaturi de oamenii pe care i-au cunoscut. Iuli Albu și Mike au primit o lecție de viața de la cea care le-a oferit cazare la America Express, in ediția 22 din 20 noiembrie 2023. Cei…

- Despre Ana Bodea, protagonista serialului Lia - Soția soțului, difuzat in fiecare joi, pe Antena 1, de la ora 20.30, puțini știu ca aceasta are mai multe lucruri in comun cu Lia, personajul pe care il interpreteaza.